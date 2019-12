“Una sua parente ha avuto un incidente stradale e servono soldi per curarla”. Più o meno queste le parole utilizzate da un uomo del Napoletano che, travestito da carabiniere, ha bussato alla porta di un’abitazione di Roccasicura in cui vive un’anziana. La donna, spaventata, si è fatta convincere e ha consegnato al giovane 30enne una somma di mille euro.

Poi, dopo aver probabilmente accertato che nessun parente era stato coinvolto in un incidente nè doveva sottoporsi a costose terapie mediche, ha capito di essere stata truffata e ha raccontato tutto ai carabinieri della stazione di Carovilli, piccolo centro della provincia di Isernia.

I militari sono riusciti a rintracciare il giovane campano che è stato denunciato. Ora dovrà rispondere direttamente alla magistratura competente del reato di truffa aggravata.

Invece a Frosolone sempre i carabinieri hanno aiutato un’altra anziana, una 82enne che vive da sola in località Colle Carrise, in una piccolissima abitazione, in condizioni precarie soprattutto sotto l’aspetto economico. Le hanno donato dei generi di prima necessità e dei dolciumi per offrirle un piccolo aiuto cercando di alleviare almeno in parte le difficoltà che deve affrontare giornalmente.

“L’Arma dei Carabinieri – si legge in una nota – è da sempre promotrice di tali iniziative di vicinanza e solidarietà nei confronti di una delle categorie maggiormente vulnerabili, quale quella delle persone anziane, che attua soprattutto in occasioni dell’approssimarsi dei periodi festivi, allorquando la solitudine è maggiormente sentita dagli interessati”.