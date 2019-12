Una banana salverà il mondo?

Chissà se il principe Miškin avrebbe mai immaginato che un giorno una banana sarebbe diventata un’opera d’arte. Difficile immaginare anche un michelangiolesco perchè non parli?, rivolto al frutto appeso tristemente su una parete. Maurizio Cattelan è un artista che ci ha abituato a continui disinneschi di ciò che consideriamo arte. E’ un ironico giocoliere del pensiero, un prestigiatore che trasforma l’arte in spettacolo.

L’artespettacolo deve sorprendere, divertire, vendere. Ma già un orinatoio, tempo fa, molto tempo fa, oltre un secolo fa, fu insignito, sorprendendo i più, dell’inaspettato titolo di “opera d’arte”. Stessa sorte ebbero un imbuto, uno scolapasta, una ruota di bicicletta, un ferro da stiro, una Gioconda baffuta e poi ancora una vasca da bagno, rosette, cibo avariato e finanche una scatoletta con feci umane. Anzi non umane, d’Artista.

E sì! E’ proprio questo il punto: chi ha appeso quella banana alla parete, come chi ha inscatolato le proprie feci, è un artista. Sono cioè persone che, per mestiere, hanno un ruolo nella società ben chiaro: fare opere d’arte. Ecco quindi che si delinea un cortocircuito sillogico: se tizio è riconosciuto come artista e l’artista è colui che fa opere d’arte, le opere generate da tizio saranno opere d’arte. Tutte e qualunque cosa faccia. Novello re Mida, l’artista se ne va toccando di qua e di la, con il potere di tramutare tutto, ma proprio tutto, in arte. Semplice? Sicuramente. Ineccepibile? Forse no.

Cominciamo dicendo che l’arte di Cattelan, definita concettuale perchè sposta il valore dall’oggetto al pensiero, nasce in un periodo e luogo ben precisi e particolarmente significativi: in una Svizzera neutrale, durante la prima guerra mondiale, con un movimento culturale chiamato Dadaismo. Secondo i dadaisti, l’arte, ma anche la letteratura e il teatro, devono opporsi alla società dell’epoca, rifiutare catalogazioni, cercare una nuova estetica, un nuovo senso che troverà nel nonsense. Il Dadaismo è stato, tra le avanguardie artistiche, quello più dirompente. Irriverente, dissacratore, ironico, tragico e spietato, come spietata era la guerra che fuori dai confini svizzeri dilaniava generazioni di giovani fanti nelle trincee. L’arte, gli artisti, non potevano restare impassibili a guardare e infatti non lo hanno fatto: il movimento anti-borghese ed anti-bellico del Dadaismo ha preservato l’arte dalla complicità, anche soltanto tacita, ad una tragedia folle ed immane dichiarandosi “altro”, oltre il pensiero razionale, come lo aveva la presunzione di esserlo quello che decideva le sorti di interi popoli. Il Dadaismo preserva l’arte sottraendola alla mercificazione di massa, esattamente come si lascia interrata una villa romana per preservarla dai saccheggiatori, in attesa di fondi che mai arriveranno o della fine della guerra. Il Dadaismo è una cosa seria e apprezzabile da chiunque, anche da chi ama l’arte fino all’800, perchè dice “il resto lo so fare pure io”, solo se lo si osserva contestualizzato nel tempo e nello spazio che l’ha generato.

Ma Cattelan allora che c’entra? Da Dada agli anni ‘90, quando il nostro Re Mida comincia le sue performance, passa molto tempo, e il mondo e l’arte cambiano. Irrompono nel dopoguerra gli artisti americani e la Pop Art, anche gli europei si americanizzano, e cominciano a mangiare Hamburger e ballare Boogie-Woogie. L’arte dimentica il passato, i Galleristi si travestono da Dionisio e scelgono a chi affidare il dono di tramutare cose, azioni, pensiero in Vera Arte. Il consumo diventa l’oggetto della ricerca artistica, la mercificazione dell’arte la nuova frontiera. Per buona pace di Marcel Duchamp e di tutti gli artisti autentici distanti dalle logiche del mercante, l’arte diventa un sistema economico. Soldi soldi soldi. (si suggerisce al lettore un intermezzo musicale di Betty Curtis, non a caso del 1961, in pieno boom economico https://www.youtube.com/watch?v=G3GaBAQTGlM).

Le conseguenze? L’arte storicizzata (Raffaello, Tiziano, Van Gogh ecc…) diventa bene d’investimento, destinata spesso a stagionare nei caveau, mentre gli artisti nuovi ora sembrano osannate superstar, degli showmen a cui si riserva una sovraesposizione mediatica, mai vista prima. Questi artisti si creano con un sistema progettuale complesso, a cui devono partecipare, ciascuno col proprio ruolo, gallerie, critici, enti pubblici, fiere, mostre, banche, investitori, tv, giornali, social. A questi si chiede il grande evento a cui poter dare enorme risalto, grande scandalo per grandi articoli, novità in pasto ai social e la banana è fatta! Un enorme dito medio in piazza Affari, il Papa colpito dal meteorite, o un gallerista appeso alla parete, sono altri interventi che Maurizio Cattelan propone prima dell’opera Comedian, questo è il titolo emblematico della banana più famosa dell’arte.

Ma Comedian ha qualcosa in più, estremamente interessante: racchiude il concetto di tempo, di vita e di morte. L’opera si consuma, come gli esseri viventi, come il pianeta. Un consumo naturale, relativamente lento, o un consumo rapido se interviene qualche azione esterna al normale processo di marcescenza. Stupendo a mio parere! Importanti riflessioni se ne potranno trarre e discussioni intavolare. Peccato che Maurizio Cattelan abbia peccato di immortalità, ma gli dèi lo sono, prevedendo la sostituzione del pezzo, a consumazione avvenuta, naturale o alimentare che sia, una nuova banana. Peccato, avrebbe potuto, con un colpo di reni inatteso, dare una dimostrazione autentica, salvare ancora, al pari di Duchamp, l’arte dalla mercificazione, rendendola immune al mercato, impalpabile, ma eterna nel valore del messaggio. Invece… se qualche idiota (ma idiota davvero) paga €120.000 per una banana è giusto che se la goda a lungo. Certi che almeno questa non finirà al buio di un caveau, ma solo in un mastello marrone.