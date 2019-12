Video col drone per l’accensione dell’Albero, al via Natale di Campomarino

Natale in grande stile, a cominciare da un accattivante video realizzato grazie alle riprese aeree fatte da un drone. Così Campomarino inaugura il periodo delle festività per il Natale.

Nel pomeriggio di domenica 8 dicembre, come previsto, è stato acceso in Borgo Santa Maria a Mare l’albero di Natale, un abete alto 18 metri tutto illuminato per il periodo delle festività natalizie.

Aperta al pubblico anche la Casa di Babbo Natale e il villaggio con la pista in vero ghiaccio in piazza Vittorio Veneto. Una gran folla ha assistito all’evento e i bambini sono stati i primi a provare la gioia di una pattinata sul ghiaccio e un giro nel villaggio di Babbo Natale.

Si tratta di una delle tante attrazioni del Natale di Campomarino, che vedrà la 16esima edizione della mostra dei presepi nel Borgo, ma anche ‘l’albero di Natale della biblioteca’ decorato a tema con i libri della biblioteca comunale, il gran teatro dei burattini della storica famiglia ‘Ferraioli’, il canto del Gospel Italian Singers con la speciale presenza dell’artista Josie Taylor alla Chiesa Santa Maria a Mare proprio il giorno di Natale.

Giovedì 26 dicembre, è previsto invece lo spettacolo di Natale in Piazza Madonna Grande e il concerto di Natale in chiesa previsto per sabato 28 dicembre.

Col nuovo anno venerdì 3 gennaio lo spettacolo teatrale ‘La famiglia Cimicciola’, domenica 5 gennaio la grande tombolata in parrocchia e lunedì 6 gennaio ci sarà l’arrivo della befana con allestimento della casa dedicata e l’emozionante arrivo dei re magi ai presepi nel borgo.