Un viaggio per capodanno da film

Qualcuno sta già facendo il conto alla rovescia per le feste di fine anno. Anche in tutto il Molise si festeggerà il Natale e tutte le altre ricorrenze mescolando la tradizione religiosa e ricorrenze maggiormente legato al divertimento e allo stare assieme. Si tratta sicuramente di uno dei periodi più allegri dell’anno e non solo per i più piccoli. C’è poi la voglia di divertirsi per il capodanno che in molti sfruttano magari per fare qualche bel viaggio, anche verso mete decisamente poco consuete.

Se siete alla ricerca di qualcosa di veramente originale dovreste leggere l’articolo proposto dal Blog di Betway dove si segnalano e consigliano varie mete ispirate da alcune pellicole di culto. Il post però fa di più ed ipotiza anche i possibili costi per raggiungere soggiornare in quelle destinazioni. Quella meno a buon mercato è quella che ci indirizza nell’immaginaria città di Canto Bight. Si tratta di una città costiera immaginaria vista nel film Star Wars Gli Ultimi Jedi, l’episodio 8 cinematografico della mitica saga fantascientifica ideata da George Lucas. In questa città regna il lusso più sfarzoso tra hotel ad un numero imprecisato di stelle e sale da gioco che farebbero dimenticare anche il casinò online più apprezzato di Internet.

Se Canto Bight ed il pianeta dove si trova, Cantonica, esistesse sul serio, non sarebbe però alla portata di tutti. Calcolando infatti il costo di un viaggio spaziale con Virgin Galactic, la compagnia che si dice pronta nel giro di pochi anni a portare tra le stelle turisti particolarmente facoltosi, servirebbero all’incirca 250.000 euro per arrivare a destinazione. Qualcosa sostanzialmente alla portata soltanto dello 0.01% della popolazione mondiale!

Per fortuna altre mete cinematografiche sono decisamente più alla portata di tutti. Ad esempio la saga di Harry Potter è sostanzialmente localizzata in Gran Bretagna. Più esattamente le location principali del film il prigioniero di Azkaban sono rintracciabili in Scozia e con poche centinaia di euro ed un po’ di fortuna navigando sui siti dei voli low cost, si possono scoprire posti davvero suggestivi e che hanno ispirato le famose Hogwarts e Hogsmeade.

Se invece amate il cinema horror, anche per voi c’è una meta straordinariamente intrigante. Sicuramente avrete visto Shining, il film ispirato dall’omonimo libro di Stephen King, diretto dal grande regista Stanley Kubrick e interpretato da un immenso Jack Nicholson.

Ricorderete sicuramente l’Overlook Hotel, il luogo dove il protagonista va completamente fuori di testa. Bene, Stephen King si ispirò ad una struttura recettiva reale e situata in Colorado negli Stati Uniti d’America. Si tratta dello Stanley Hotel e con circa tremila euro, potete raggiungerlo ovviamente senza diventare folle come il personaggio interpretato da Nicholson. Nelle vicinanze è invece possibile darsi a sci o snowboard visto che sono presente alcune bellissime piste da sci.

Se poi, per ragioni economiche o di altro genere non potete proprio viaggiare per capodanno, significa che passerete le feste in buona compagnia, magari anche con un buon film e viaggiare con la fantasia. Per quello basta davvero solo utilizzare la propria creatività e nient’altro.