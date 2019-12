Un talento molisano verso la serie B: il 17enne Irace passa al Livorno

Un molisano verso la serie B. Si chiama Tiziano Irace, ha soltanto 17 anni e da pochi giorni è un giocatore del Livorno.

Il trasferimento dalla Bacigalupo Vasto Marina, dove era rimasto per ben sei anni, verso il club amaranto si è concretizzato poco prima di Natale, in seguito al provino superato da Irace nello scorso novembre, quando gli osservatori del Livorno lo hanno visionato per tre giorni prima di dare l’assenso all’ingaggio. Per Irace quindi un grande salto, considerando che arriva dal torneo di Eccellenza abruzzese.

Il giovane centrocampista originario di Montenero di Bisaccia si è aggregato alla formazione Primavera dei livornesi che disputa il girone B del campionato riservato a quella fascia d’età.

Tra pochi giorni per lui arriverà anche una data importante, quella del diciottesimo compleanno, un traguardo in più in vista di un’avventura nel calcio professionista che potrebbe essere soltanto all’inizio.

foto da youtube.com