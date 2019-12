Un successo e un pareggio, si rianima il calcio termolese

Sabato positivo per i colori giallorossi del mondo del calcio. Sono infatti arrivati un successo e un pareggio che fanno classifica.

In Eccellenza affermazione di misura del Termoli 1920 contro la squadra materasso del torneo, vale a dire l’Alliphae. I giallorossi di mister Rufini si sono imposti in trasferta per 1-0 grazie a un gol di Sticozzi.

Negli altri anticipi del massimo campionato regionale di calcio Sesto Campano-Venafro 1-1, Tre Pini Matese-Isernia 3-1, Roccasicura-Campobasso 1919 6-0 e Baranello-AcliCB&Campodipietra 1-4.

In classifica Tre Pini momentaneamente in vetta, mentre il Termoli è a 14 punti e almeno per oggi fuori dalla zona playout.

In Promozione invece pari interno del Termoli 2016 (foto) contro il Campomarino per 2-2. Impicciatore e Rossi i marcatori per i padroni di casa, ma la risposta degli ospiti porta le firme di Gaspari e Di Tullio.

Nella altre gare disputate oggi, sabato 7 dicembre, Donkeys Agnone-Polisportiva Kalena 5-2 e Ripalimosani-Carovilli 3-1. In classifica, mentre il Castel di Sangro guarda tutti dall’alto, il Termoli 2016 non riesce a uscire dalla zona playout con soli 16 punti.