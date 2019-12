Un popolo in cerca di una casa (magari piena di libri)

Tra poche ore Roma sarà la ribalta del gran debutto nazionale ed europeo del movimento delle Sardine. In tutta Italia è stato preceduto da centinaia di prove generali, tutte riuscite e applaudite per un motivo di fondo: la inaspettata scoperta di una società civile, priva di rancore, che alza la voce solo per rifiutare populismo, fascismo, razzismo e antipolitica.

Piazze stracolme, indigeste a destre (e talora a vecchie sinistre), ma che hanno rincuorato tanti, perfino chi disertava ormai le urne elettorali.

A Torino un fotografo cinquantenne, Paolo Ranzani, ha detto:”Noi siamo la domanda; la risposta devono essere altri a darla”. E proprio a Torino è successa una cosa straordinaria e rivoluzionaria per un Paese dove è in corso una falcidia di edicole e librerie: le sardine sono scese in piazza sventolando dei libri. Quasi una risposta a quelle piazze dove i libri si bruciano. Ma anche a un Paese dove 60 italiani su cento non toccano un libro e dove si perdono 13 milioni di potenziali lettori che non hanno una libreria abbastanza raggiungibile.

In Italia non si bruciano libri ma non si fa nulla per combatterne l’estinzione e per aiutare i piccoli editori indipendenti. Tra il 2012 e il 2017 sono scomparsi 2.332 punti vendita di libri, incluse le cartolibrerie diffuse soprattutto nei piccoli centri e nelle periferie, con la perdita di 4.596 posti di lavoro. Senza parlare della strage di edicole e dell’impossibilità di acquistare giornali e riviste in decine e decine di piccoli centri del Molise.

C’è dunque da sperare che, seguendo il bell’esempio torinese, a Roma le sardine di tutta Italia sventolino anche dei libri. Se, dopo la consacrazione di sabato, si metteranno a cercare una casa, speriamo che la casa sia piena di libri. Valga come auspicio e come incentivo prenatalizio a regalare e soprattutto leggere libri.