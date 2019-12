Anche quest’anno l’associazione di promozione sociale no profit “l’@ltraguglionesi, con il patrocinio del Comune, organizza per il giorno 8 dicembre la terza edizione di “atmosfere di Natale”con l’albero in piazza. Ma non è lo stesso albero dello scorso anno, pure meraviglioso, realizzato con le bottiglie di plastica riciclata “offerte” dalla popolazione.

Quest’anno l’Albero è stato costruito con centinaia di ombrelli da pioggia, bianchi e rossi, a simulare le tradizionali “palle” natalizie, che saranno accese con una cerimonia vivace e suggestiva domenica 8 dicembre.

Si inizierà alle 16 e 15 con il volo maestoso delle poiane di Harris Gioia e Lady, dell’associazione falconeria Usconium capitanata dal guglionesano Gianni Cassetta. Prima e durante l’accensione ci saranno gli allievi della palestra Fitness Center che danzeranno sotto la struttura guidati dai loro istruttori, Fanaro Simona insegnante di danza moderna, Morelli Antonio insegnante di hip hop, oltre naturalmente alle infaticabili titolari Lella e Nicole.

Ospiti della festa saranno i bambini dello Sprar di Montecilfone. E sara’presente anche Babbo Natale che porterà divertimento per i più piccoli e dolcezza da gustare.