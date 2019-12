Ultime ore per partecipare al contest “Decorando il Natale”. In premio uno smartphone

C’è tempo fino alla mezzanotte di oggi per inviare le foto delle vostre decorazioni natalizie e partecipare al contest fotografico di Primonumero.it “Decorando il Natale”, che riserva un regalo all’immagine che sui nostri social (Facebook e Instagram) avrà incassato il maggior numero di like.

La risposta dei lettori che hanno finora condiviso gli addobbi natalizi ha superato, per numero e originalità delle decorazioni, ogni previsione. Il vincitore però lo decreteranno i like, la somma di “mi piace” tra i vari social, quindi votate e fate votare la vostra decorazione su Facebook e Instagram se volete concorrere per lo smartphone che Primonumero.it ha messo sotto l’albero.

Le foto arrrivate sono tutte visibili nell’album “Decorando il Natale”, che potete vedere sulle nostre pagine Instagram e Facebook. Ricordatevi che i termini per inviare le fotografie (una sola per ciascun partecipante) scadono oggi, venerdì, alle ore 24, quando chiuderemo il contest. Per “votare” la foto che vi piace di più e farla votare dai vostri amici, invece, c’è tempo fino a giovedi 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. Il vincitore sarà ufficializzato il giorno successivo, il 27 dicembre. Intanto auguri a tutti voi!