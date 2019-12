Selfie e foto ricordo. I versi e la musica di Fred Bongusto ad impreziosire il centro storico campobassano. E infine la pista di pattinaggio presa d’assalto dai più piccoli. Nel pomeriggio della domenica dedicata all’Immacolata concezione Campobasso ha assunto il fascino che solo la magia natalizia può donare, un po’ come le dive che sfilano sul red capert a Venezia.

Intorno alle 16.30 l’accensione delle luminarie che hanno ‘riscaldato’ il capoluogo e creato un’atmosfera accogliente e serena.

di 17 Galleria fotografica Luminarie 2019 Campobasso









Nessuna cerimonia ‘ufficiale’ a palazzo San Giorgio, come avveniva negli anni passati. Ad ogni modo tante famiglie con bambini, ma anche anziani e giovani hanno approfittato della bella serata e delle temperature tiepide per fare un giro in centro, tra il corso, piazza Prefettura, viale Elena fino al castello Monforte. Tutti con il naso all’insù per ammirare le luminarie, scattare fotografie ai pupazzi di luce in villa Musenga o al mega Babbo Natale allestito in piazza Municipio, che tra qualche giorno ospiterà un albero di luci simile a quello ammirato e apprezzato dai cittadini l’anno scorso.

E poi: la statua di San Giorgio valorizzata da luci perlage. I presepi allestiti nella fontana di piazza Municipio e in largo San Leonardo, ammirati e fotografati con commozione da chi è più devoto.

Oggi il cuore pulsante della città è stato il centro storico, troppo spesso dimenticato ma finalmente giustamente valorizzato con le luminarie in cui erano riportati i versi di ‘Una rotonda sul mare’, la canzone più celebre di Fred Bongusto, lo chansonnier scomparso da poco e a cui è stato tributato un omaggio durante le festività natalizie.

Via Ziccardi, via Cannavina, via Marconi: queste le strade del centro storico in cui era possibile ascoltare in filo diffusione le canzoni più celebri dell’artista nato proprio nella parte vecchia di Campobasso.

A fare una passeggiata nel borgo antico anche alcuni rappresentanti dell’amministrazione, con in testa il sindaco Roberto Gravina, a controllare che tutto fosse a posto e che non ci fossero ‘intoppi’ all’accensione delle luminarie.

Folla in via Ziccardi dove oggi sono stati allestiti i mercatini di Natale: in esposizione oggetti di artigianato, prodotti locali e biologici, giocattoli. E qualcuno ha approfittato per fare i primi acquisti di Natale.

I mercatini nel centro storico, inseriti all’interno del cartellone natalizio organizzato dall’amministrazione comunale, si svolgeranno fino al 12 dicembre. Mentre il 13, 14 e 15 torna ‘Pasteggiando’ con i ‘Ristorici’.