Torna la fiera in centro, sosta vietata all’ex Romagnoli a S. Stefano

Si svolgerà il prossimo 29 dicembre nell’area del vecchio stadio Romagnoli ‘Campobasso in fiera’ che, ricorderete, il Comune ha deciso di spostare dalla zona industriale al centro della città. Il primo appuntamento, che si è svolto lo scorso 1 dicembre, è stato un successo e migliaia di visitatori erano presenti agli stand.

In occasione della fiera, l’area del vecchio stadio sarà chiusa alle auto nel giorno di Santo Stefano: saranno vietate la sosta e la circolazione per “sistemare la segnaletica orizzontale per la delimitazione degli spazi da destinare agli operatori commerciali che aderiscono alla manifestazione”, come si legge nell’ordinanza di Polizia Municipale.