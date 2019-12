Tanti auguri di buon compleanno

20 anni di gioventù + 20 di esperienza!

Essì, Amica, hai raggiunto un nuovo traguardo, circondata da persone che ti stimano e ti vogliono bene e contribuiscono ogni giorno a rendere la gioventù migliore di quanto già non lo sia.

L’esperienza, beh quella te la sei fatta da sola, e noi non abbiamo potuto far altro che accompagnarti; allo stesso modo oggi ti sosterremo e affiancheremo per festeggiarti!

Donna, amica e compagna UNICA: BUON COMPLEANNO CONCY!!

I tuoi amici 🙂