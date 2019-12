Successo e partecipazione al primo TedX in Molise. Gravina: “Iniezione di nuove idee”

Grande successo e partecipazione al primo evento TEDx in Molise. I giovani organizzatori del TEDx Campobasso sono riusciti nel loro intento: accendere un barlume di speranza in una terra che ne ha tanto bisogno. Del resto, un evento come questo – in una terra come il Molise – ha il potenziale di dare avvio ad un vero cambiamento positivo nella società.

L’impatto generato è andato oltre le sole pareti dell’Auditorium Ex-GIL – dove si è tenuto il 30 novembre -, con una febbre social che ha scosso il network locale per settimane e che ha raggiunto i cuori di centinaia di persone. Anche le autorità lo hanno accolto con entusiasmo. Ha assistito in prima fila il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, che in un post su Facebook si è complimentato e ha dichiarato: “Una iniezione di idee, entusiasmo e voglia di condividere esperienze e conoscenze”.

Gli speaker hanno affrontato da numerosi punti di vista il tema principale della ‘Divergenza’. Durante la prima sessione, Massimo Franceschetti lo ha analizzato sotto il profilo delle relazioni interpersonali, Riccardo Beltramo ha parlato di IoT (Internet of Things) e Dario Bertocchi si è concentrato sul turismo. Il secondo tempo ha visto sul palco Fabio del Sordo, che ha indagato sul come e sul perché fare ricerca, e Giovanni Scapagnini, che ha acceso le menti con le teorie sulla Nutrizione Positiva.

Infine, nella terza ed ultima parte dell’evento, Roberta Caruso ha condotto un intervento molto sentito e vicino alla platea, esponendo la filosofia del Coliving e mostrando in che modo possa rappresentare una soluzione allo spopolamento. A seguire, Carola Russo ha svelato il vero segreto del successo e Giada Zhang, ha fatto luce su come costruire una solida leadership partendo dai propri punti deboli, e trasformandoli in punti di forza.

Tra le varie sessioni l’atmosfera si è colorata d’arte con le esibizioni di danza e di musica, magistralmente interpretate dalla Changes Dance Company e dal Duo Armagno-Perugini. Gli organizzatori dell’evento Rinaldo Leone, Gabriele Ianiro, Federico Renga e Noemi Paduano sono rimasti molto soddisfatti dell’entusiasmo con cui il TEDx è stato accolto in città, e sperano di ricominciare presto a mettersi a lavoro per la prossima edizione.