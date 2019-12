Un 31 dicembre con un cenone memorabile in un’atmosfera elegante e luminosa. Lo Squalo Blu: il locale, completamente rinnovato, propone un menù strepitoso per il brindisi di San Silvestro, che abbina alla garanzia di pesce freschissimo cucinato con maestria e raffinatezza da Francesco Moliterno, chef di bravura comprovata e premiato nell’ambito di riconoscimenti nazionali e non solo, uno spettacolo pirotecnico e balli.

La serata gastronomica è costruita attorno ad antipasti originali: capesante, polpo verace con gambero al ghiaccio, baccalà e calamari ripieni, polipetto al barolo. Raggiunge la sua pienezza nei primi piatti: cannelloni farciti con polpa di pesce, ricotta di Carovilli, trito di noci e passati in padella con sugo di pescatrice. E per continuare pasta fresca con ragù di astice delle isole Tremiti, particolarmente pregiato e saporito, e granzeola. Secondi di pesce alla brace, frittura di pesce, e poi l’immancabile dessert del Nobil Desco. Dopo la mezzanotte zampone e lenticchie per brindare.

Come nella tradizione del locale, che ospita anche una scuola di cucina e valorizza la gastronomia e le materie prime del territorio con un impegno decennale nel settore della ristorazione, il prezzo è contenuto: 65 euro a persona con prenotazione al numero 3772061834.

Il ristoratore e chef Francesco Moliterno, che fra le altre cose si è aggiudicato il titolo di vincitore al Festival nazionale del Brodetto dell’Adriatico a Montesilvano lo scorso anno, vi aspetta con le sue creazioni di alta qualità e il confort di un locale pieno di piacevoli sorprese. Il Nobil Desco dello Squale Blu, in via Via A. de Gasperi, 49 a Termoli, propone pesce fresco cucinato con stile tutti i giorni, anche a pranzo, a prezzi contenuti.