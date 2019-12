Termoli

Droga, altro arresto: 36enne trovato a Rio vivo con dosi di cocaina e marijuana

Lotta senza quartiere al 'mercato della morte' in città. I Carabinieri, dopo gli arresti delle scorse settimane, hanno beccato un trentaseienne in possesso di svariate dosi di cocaina e marijuana pronte per essere smerciate. Non era nuovo a questo tipo di reato.

FOTO D' ARCHIVIO