Diciassette anni fa ha seriamente rischiato di morire. È stato miracolato, uscito vivo dalle macerie della scuola Jovine, sbriciolata da una scossa di terremoto il 31 ottobre 2002 in quello che viene ricordato come il terremoto del Molise. Oggi è un uomo, un giovane pronto a vivere a pieno la sua vita, anche grazie al decisivo contributo dei molisani del Friuli Venezia Giulia. Fresco di laurea in Ingegneria, pronto tuttavia a lasciare l’Italia, come tanti coetanei.

Lui si chiama Vito Androne e oggi ha 24 anni. A raccontare la sua storia è Giovanni Di Nardo, vicepresidente dell’Associazione Abruzzesi e Molisani in Friuli Venezia Giulia. “Sono originario del Molise (Campolieto), ma risiedo a Udine” scrive per rendere pubblica una storia che definisce di “rilevante valore umano ed emozionale”.

C’è infatti tanto di Friuli Venezia Giulia nella storia di questo giovane molisano. “Il giorno 22 novembre il giovane Vito Androne ha conseguito la Laurea Magistrale in Ingegneria presso l’Università di Pordenone (sede staccata dell’Università di Trieste). Vito Androne è un giovane che ha avuto l’infanzia segnata dal dolore”.

Infatti Androne “nel 2002, a 7 anni, rimase sepolto sotto il crollo della scuola di San Giuliano di Puglia e fu salvato miracolosamente da una squadra dei Vigili del Fuoco di L’Aquila. Dopo solo due anni dal tragico evento perse il padre, imprenditore edile, colpito da una leucemia fulminante”.

Una difficoltà dietro l’altra che però non hanno piegato Vito. Da quel momento la famiglia (composta dalla mamma, da Vito e da una sorellina più piccola) ha dovuto affrontare notevoli sacrifici per sopravvivere, anche se supportata dai nonni paterni. La nostra associazione, subito dopo il suo salvataggio, nominò socio speciale del sodalizio questo bambino sfortunato e, negli anni, ha seguito la sua crescita e i suoi studi anche con piccoli contributi”.

Aiuti decisivi, preziosi e benedetti che però sarebbero valsi a poco senza la grande forza di volontà di questo ragazzo. “Le due molle che hanno spinto Vito a raggiungere questo importante traguardo sono state, comunque, la sua determinazione e la passione per gli studi”.

Pochi giorni fa un traguardo importante per lui, ma che lo vede giustamente con trampolino di lancio. “La discussione della tesi di Laurea – prosegue Di Nardo – è avvenuta in lingua inglese, alla presenza dei parenti più cari giunti dal Molise e di una rappresentanza dell’associazione. Ha già ricevuto delle offerte di lavoro in Francia ed in Giappone. Alle mie domande: “come mai voi laureati volete andate tutti all’estero? Perché non rimanete in Italia?”, ha risposto: “siete voi che ci costringete ad andarcene; cosa facciamo in Italia?” Non posso dargli torto”.

Una storia a lieto fine, pur se con un finale un po’ amaro, ma che rappresenta a pieno il riscatto di una famiglia sconvolta dalle tragedie e che al tempo stesso mostra quanto possa essere importante la solidarietà fra gente di estrazione e origini diverse.