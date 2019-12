Sopralluogo dei vigili del fuoco alla Madonnina prima dell’Immacolata

Ultimi preparativi prima dell’evento dell’8 dicembre alla Madonnina di Termoli. Questa mattina i vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo nella zona preposta per la deposizione di una corona di fiori che come tradizione vuole sarà posizionata sulla statua della Madonnina di piazza Regina Elena in occasione dell’Immacolata Concezione.

L’appuntamento è fissato quindi per domenica mattina, alla presenza del vescovo Gianfranco De Luca per la tradizionale benedizione.

Per il personale del 115 quindi un sopralluogo necessario prima della cerimonia ufficiale per garantire che venga effettuato tutto in sicurezza.