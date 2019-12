Fiera in centro: cittadini divisi. Meglio l’ex Romagnoli o la zona industriale? SONDAGGIO

La ‘prima’ è stata promossa con riserva. Si parla dello spostamento della Fiera di Campobasso, organizzata dalla Confesercenti, dalla zona industriale all’ex Romagnoli. Visitatori tanti, polemiche pure, come nelle migliori tradizioni rispetto alle novità. C’è chi ha apprezzato il cambiamento drastico, chi preferiva la parte nord della città per evitare intasamenti al traffico, chi si lamenta per i pochi parcheggi e chi invece vede di buon occhio l’iniziativa soprattutto per i commercianti del centro cittadino che alla lunga potrebbero risentirne positivamente.

C’è da dire che abituarsi alle cose nuove, in questa città come in tante altre, è sempre foriero di reazioni istintive. La critica è sempre pronta, con il colpo in canna, anche se bisogna pure dire che molti hanno apprezzato. È normale che parcheggiare in centro non è così comodo come farlo nei pressi del centro commerciale, ma è altrettanto vero che molti vorrebbero posteggiare a due metri dalla fiera quando magari ci sono parcheggi vuoti in via Milano, a poche centinaia di metri dall’evento. In ogni caso, la gente era presente in buon numero e ha anche approfittato della bella giornata per lo shopping ‘mordi e fuggi’.

Di opinioni, soprattutto sui social, ne sono state espresse tante. E voi cosa pensate dello spostamento avvenuto? Meglio la fiera al centro o nella zona industriale? Partecipate al nostro sondaggio e dite la vostra.