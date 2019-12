Sitting volley, nel weekend le gare che vedranno protagonisti atleti molisani

Sabato 7 e domenica 8 dicembre a Fiano Romano, andrà in scena la prima edizione della Coppa Italia di sitting volley maschile e femminile. A contendersi il titolo, saranno le prime quattro classificate del Campionato Italiano 2019, che si affronteranno nelle semifinali incrociate in programma sabato. Domenica mattina, invece, sarà la volta delle finali che assegneranno le medaglie.

Sia il torneo maschile sia quello femminile si disputeranno secondo la formula della Final Four. Le prime quattro classificate dell’ultima edizione del Campionato Italiano, disputata a Modena lo scorso mese di giugno, si affronteranno nelle semifinali, mentre domenica sono in programma le finali che assegneranno la Coppa Italia.

Nel torneo maschile Besana Nola Città dei Gigli, campione d’Italia in carica, affronterà la Renew-co Fermana, quarta classificata del tricolore 2019. Nell’altra semifinale, invece, si affronteranno Fonte Roma Eur (seconda classificata) e Brembate Groupama (terza classificata). Stesso discorso nel torneo femminile: le tre volte campionesse d’Italia in carica della Dream Volley Pisa, formazione dove militano molte atlete azzurre, affronteranno la Sport Academy 360 Roma. Le vice campionesse del Cedacri Sitting Volley Giocoparma, invece, si giocheranno un posto in finale contro Besana Nola Città dei Gigli, con diverse presenze di giocatori molisani.

La prima edizione della Coppa Italia, sarà organizzata dalla Federazione Italiana Pallavolo, in collaborazione con il Comitato Regionale FIPAV Lazio e la società Pallavolo Fiano.

DIRETTA STREAMING: i match valevoli per il titolo femminile e maschile, in programma domenica rispettivamente alle ore 11 e alle ore 13, saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo

Il calendario

Torneo femminile

7 dicembre: Cedacri Sitting Volley Giocoparma- Besana Nola Città dei Gigli (ore 16.30, campo 1); Dream Volley Pisa-Roma Sport Academy (ore 18.30, campo 2)

8 dicembre: Finale 3°-4° posto (ore 9); Finale (ore 11, diretta You Tube Fipav)

Torneo maschile

7 dicembre: Fonte Roma Eur-Brembate Groupama (ore 16.30, campo 2); Besana Nola Città dei Gigli- Renew-co Fermana (ore 18.30, campo 2)

8 dicembre: Finale 3°-4° posto (ore 9); Finale (ore 13, diretta You Tube Fipav)

I roster delle squadre partecipanti

Roster Maschile

Besana Nola Città dei Gigli: Giuseppe Mautone, Francesco Iannelli, Vittorio Pasciari, Sergio Ignoto, Fabio Boscarino, Dario Calcagni, Alfredo Diana, Giuseppe Vitale, Giancarlo Quinto, Emanuele Di Ielsi, Pasquale Vecchione, Italo Aldarelli. All. Guido Pasciari

Roster Femminile

Besana Nola Città dei Gigli: Alessandra Vitale, Anna Pericolo, Elisida Angelillo, Marika Babbone, Alessandra Fella, Rita Mautone, Maria Napolitano, Annamaria Minichino, Cristiana Ciotola, Lisa Pignatelli, Carmela De Santis, Antonella Di Cesare. All. Guido Pasciari