La Polizia ha denunciato una ragazza, accusata di aver minacciato degli agenti che erano intervenuti in un bar del centro, richiamati proprio a causa degli schiamazzi provocati dalla giovane. Ma invece di darsi una calmata, la ragazza ha continuato a molestare i presenti, arrivando persino alle minacce nei confronti di poliziotti. È avvenuto nello scorso fine settimana a Termoli, dove purtroppo si registra l’ennesimo caso di cronaca al bar sul lungomare nord, cioè una rissa con tre uomini denunciati.

Ma è in centro che si è vissuto un momento molto particolare per via di una segnalazione al numero di pronto intervento 113, da parte di alcuni cittadini infastiditi dai comportamenti chiassosi di alcuni clienti di un bar.

Per questo gli agenti del commissariato di via Cina si sono recati sul posto e hanno trovato una giovane donna in chiaro stato di alterazione poiché aveva bevuto troppo. La protagonista della vicenda ha più volte apostrofato i poliziotti e li ha minacciati. Soltanto l’intervento del 118 ha riportato la calma.

La giovane è stata poi accompagnata in commissariato, è stata identificata e denunciata per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. Si è beccata anche una multa per ubriachezza molesta.

In un altro punto, purtroppo già noto alle cronache cittadine, si è invece verificata una rissa. Si tratta del bar di via Amerigo Vespucci, all’estremo nord del lungomare di Termoli.

Anche in quel caso è arrivata una chiamata al 113. Quando la volante è arrivata però, i tre protagonisti della colluttazione erano già scappati, complice il buio, dato che era notte.

Ma grazie all’ascolto dei testimoni e a verifiche tecniche, i poliziotti hanno appurato che era appena avvenuta una rissa, dapprima all’interno del locale e poi all’esterno, durante la quale erano stati danneggiati anche alcuni elementi di arredo del bar. Le indagini hanno portato all’identificazione di tre uomini, denunciati per i reati di rissa aggravata, lesioni aggravate e danneggiamento aggravato.

Infine, nei giorni scorsi, gli Agenti del commissariato di via Cina hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Campobasso, nei confronti di un giovane molisano di 25 anni, residente a Termoli.

L’uomo è stato riconosciuto colpevole di furto in abitazione, aggravato, continuato e in concorso con terzi a Termoli.

Inoltre il giovane risulta già avere precedenti di polizia per stupefacenti, reati contro la persona e contro il patrimonio. Quindi, dopo le formalità di rito è stato trasferito in carcere a Larino.