Si dimette da presidente di Sport e Salute il dirigente molisano Sabelli

Si è dimesso dal proprio incarico di presidente e amministratore di Sport e Salute, società controllata dal Ministero dell’Economia, il dirigente molisano Rocco Sabelli. La notizia è stata diffusa dall’Ansa da pochi minuti.

Il 65enne di Agnone, già manager in Alitalia e Piaggio, era diventato numero uno di Sport e Salute nell’aprile scorso, dopo la creazione voluta dal governo Conte I. Ma la società era entrata subito in conflitto con il Coni per la gestione dei fondi per lo sport nazionale.

In particolare c’erano state delle frizioni tra Sabelli e il presidente del Coni Giovanni Malagò. Adesso le dimissioni, per il momento senza una motivazione ufficiale.

foto ansa.it