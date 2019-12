Le Sardine del Molise fanno appello ai Sindaci: “Scendete in piazza con noi”

Le Sardine del Molise si apprestano a scendere in piazza per la manifestazione programmata per sabato pomeriggio in corso Vittorio Emanuele a Campobasso. Nel farlo, fanno appello ai sindaci della regione affinché decidano di abbracciare la loro forma di protesta pacifica.

“Siamo felici di avvertire intorno a noi tanto entusiasmo e voglia di partecipazione. Anche per questo invitiamo tutti i sindaci della regione a scendere in piazza con noi, per difendere e riaffermare i sani principi di responsabilità nel linguaggio politico e istituzionale. Non vogliamo amministratori che si nascondono dietro il dito della propaganda, vogliamo amministratori che ragionino scegliendo con cura le parole e che sappiano rappresentare ogni giorno i dettati della nostra Costituzione, incarnando a pieno i principi di uguaglianza, laicità, solidarietà”.

Da qui l’invito ai sindaci a esserci, sabato pomeriggio. “Saremo contenti di abbracciare chi oggi indossa la fascia tricolore, dal sindaco del paese più piccolo della regione fino al capoluogo, perché crediamo che proprio da chi rappresenta i nostri Comuni possa ripartire quel sano senso di partecipazione alla vita politica del Paese”.