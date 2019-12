Sfascio sanità: reparti soppressi, accordi interregionali inesistenti. Il privato assorbe il pubblico

Partiamo da un presupposto: il Piano operativo sanitario 2019-2021 è sconosciuto a tutti, ad eccezione di chi l’ha redatto, ossia i commissari Angelo Giustini e Ida Grossi. I due tecnici nominati dal Governo fra sei giorni (il prossimo 10 dicembre, ndr) saranno in Consiglio regionale per discutere della riorganizzazione della sanità molisana.

In pratica, finora il piano è secretato, non è a disposizione nemmeno dei consiglieri regionali. Tanto meno dei comitati che questa mattina (4 dicembre) sono stati ascoltati in Quarta commissione consiliare convocati dalla presidente Filomena Calenda per segnalare tutte le criticità del sistema sanitario regionale, uscito con le ossa rotte dai dodici anni di un commissariamento che non è ancora terminato.

Nell’aula di Palazzo D’Aimmo, a raccontare le difficoltà di pazienti e operatori sanitari, dall’Alto Molise fino alla costa, sono i rappresentanti delle varie associazioni che si sono istituite sul territorio da Venafro a Termoli, passando per Larino e Agnone, oltre che Campobasso.

In quarta commissione vengono ascoltati anche alcuni medici che forniscono testimonianze preziose sulle difficoltà vissute quotidianamente per assicurare servizi sanitari adeguati ai cittadini, così come prevede il diritto alla salute garantito dalla Costituzione. Anche loro hanno potuto soltanto leggere la bozza del Programma operativo sanitario che è ancora suscettibile di modifiche al tavolo tecnico romano.

Stando alle prime informazioni contenute nel documento, il Cardarelli di Campobasso continuerà ad avere un ruolo centrale: in gergo tecnico, sarà l’hub del sistema sanitario regionale. La novità del piano è l’integrazione con la vicina ex Cattolica, un progetto di cui si parla da anni ma poi sfumato per una serie di questioni di natura tecnico-giuridica. Secondo il Pos 2019-2021 questa volta l’ospedale del capoluogo dovrebbe essere integrato con la Gemelli Molise Spa, che a differenza della Cattolica è una società privata. E questo è il primo elemento di preoccupazione per il presidente dell’Ordine dei Medici di Campobasso Carolina De Vincenzo, che riferisce in Consiglio regionale altri due elementi sulla struttura di contrada Tappino: sul tavolo c’è l’ipotesi (anche se piuttosto remota, a detta di qualcuno) che l’edificio in cui attualmente si trova il Cardarelli sia trasformato in una Casa della Salute con un finanziamento di 23 milioni di euro. Invece per trasformare il Cardarelli in un Dea di secondo livello occorrono 230 milioni di euro. Soldi che dovrebbero essere stanziati nel bilancio regionale e che evidentemente non ci sono.

Altra criticità del Cardarelli: la Stroke Unit aperta ma “monca – sottolinea la De Vincenzo – perché si può curare soltanto l’ictus ischemico e non quello emorragico in quest’ultimo caso bisogna rivolgersi agli ospedali di fuori regione”.

Tra le criticità evidenziate la gara di appalto per il Centro unico di prenotazioni che pare sia finito in un cassetto anche se permetterebbe di accorciare le liste di attesa.

Infine una conferma: anche nel Programma operativo 2019-2021 emerge lo sbilanciamento del budget a favore del privato. “Oltre il 40% dei posti letto per acuti è attribuita al privato e per noi è irrazionale dal momento che l’80% dell’attività per le acuzie viene svolto nel pubblico”.

Se a Campobasso forse la situazione non è poi così catastrofica, lo sfascio della sanità riguarda gli ospedali più piccoli della regione. Venafro rischia di diventare un ambulatorio, la denuncia di Mario Giannini. Al pronto soccorso d’Isernia invece, riferisce il dottor Lucio Pastore, i medici sono in stato di agitazione per la mancanza di posti letto.

A Termoli, città che triplica la sua popolazione d’estate e con un nucleo industriale pieno di aziende chimiche, invece si stanno gradualmente smantellando i reparti. Il punto nascite chiuderà, mentre “finora ancora non sono stati firmati gli accordi di confine con Vasto e Foggia, i due nosocomi più vicini, per assicurare i servizi sanitari ai pazienti del Basso Molise”, denunciano i comitati.