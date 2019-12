Sentire Natale: venerare il silenzio, del Dio-Bambino

di don Mario Colavita

È la festa più consumata e consumistica del mondo. Natale è un tripudio di luci, colori, viaggi, cibo, regali feste, concerti, spettacoli, di tutto e di più. Questo è il natale del consumo, un giorno di allegria e di divertimento dove il vero festeggiato è diventato il commercio, il comprare e il consumare, il divertirsi, lo svago…

Cos’è sentire Natale? È la voglia e desiderio di rimettere dentro il mistero della nascita del figlio di Dio.

I grandi omileti dei primi secoli del cristianesimo invitavano al silenzio, alla contemplazione perché a Natale il mistero dell’Incarnazione fiorisce nella storia degli uomini.

Uno dei più grandi predicatori del IV secolo, Giovanni Crisostomo, patriarca della nuova Roma, Costantinopoli, in un’omelia scriveva: “Egli è entrato nel mio corpo, perché io sia capace del suo Verbo”. L’incarnazione di Gesù rende possibile l’avvicinamento dell’uomo a Dio, favorendo la relazione tra il cielo e la terra. Per gli scrittori dei primi secoli la nascita di Gesù è mistero, conciliare l’infinito e il finito rimane per i Padri della chiesa qualcosa di affascinate e meraviglioso. Nella sua omelia sul Natale il Crisostomo scrive: “Oggi nasce Colui che eternamente è, e diviene ciò che non era. È Dio e diventa uomo! Diventa uomo senza smettere di essere Dio”.

Per un cristiano del IV secolo la fede rimaneva qualcosa di vitale e forte. Professare il Credo significava conformare la vita a quelle parole che i concili avevano scritto nel cuore e nella memoria dei credenti e della Chiesa.

Il Natale è la celebrazione dell’Incarnazione, non è la festa dei bambini, al contrario è la festa del Bambino-Dio che nasce per noi, donandosi.

Incarnazione, verginità di Maria, nascita di Gesù, sono la vera scena santa del mistero del Natale. Ancora il Crisostomo: “Oggi, conosco il fatto che la Vergine l’ha partorito e credo che Dio l’ha generato fuori dal tempo. Ma ho appreso che la Sua generazione dev’essere onorata in silenzio senza curiosità indiscreta e discussioni vane”.

La storia del Natale affascina e meraviglia perché parla in silenzio del Dio che non si è dimenticato dell’uomo.

Nella Constantinopoli del VI secolo, al tempo dell’imperatore Giustiniano, il diacono Romano detto il Melode, compone inni di straordinaria bellezza circa la nascita del figlio di Dio. Anche lui ci tiene a sottolineare il silenzio e il mistero. Per il Melode Betlemme diventa porta del paradiso: “Betlemme ha riaperto l’Eden, andiamo a vedere; in luogo nascosto trovammo la nostra gioia, andiamo a cogliere le delizie del Paradiso in una grotta”.

Nella città di Ippona, diocesi africana, dove il cristianesimo s’era diffuso e radicato, un vescovo di nome Agostino incanta e infiamma i cuori dei suoi fedeli nell’ammirare la bellezza della nascita del Bambino-Dio. Il discorso, tenuto nel giorno di Natale dei primi anni del V secolo esalta la meraviglia della nascita e il prodigio di Dio: “Non c’è da meravigliarsi dunque se l’uomo non può descrivere adeguatamente il Verbo, per mezzo del quale tutte le cose sono state create… è diventato uomo, lui che ha fatto l’uomo; è stato formato da una madre che lui ha creato; il Verbo senza il quale è muta l’umana eloquenza ha vagito nella mangiatoia, come bambino che non sa ancora parlare”.

Natale è la festa della nascita, anzi è la nascita del Dio che salva. Non a caso il credo conferma quello che celebriamo: “Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo”.

Natale è giorno santo, anzi è il giorno in cui l’uomo è chiamato a svegliarsi, perché Dio si è fatto uomo!

In questo giorno Betlemme diventa capitale di quella fede dove il dono di Dio diventa insegnamento di vita, dove il Verbo fattosi carne ha piantato la sua dimora in mezzo a noi.

Il messaggio di Natale lo possiamo leggere nelle pietre e nei mosaici di quella basilica che Costantino prima e Giustiniano dopo hanno edificato affinchè custodisse la santa grotta dove Maria “Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio” (Luca 2,7).

I mosaici, recentemente restaurati, dicono la fede nell’Incarnazione; una processione di angeli conduce al luogo santo dove il Figlio di Dio è nato per noi e la nostra salvezza.

Nell’anno 248 d.C. il grande teologo di Cesarea, Origene, testimonia che: “Viene mostrata ai pellegrini la grotta in cui è nato e, dentro la grotta, la mangiatoia in cui fu posto in fasce. Questo lo sanno anche i nemici della fede”.

Questa grotta è rimasta per secoli meta di venerazione, ancora oggi si può toccare con mano il luogo dove Gesù è nato. Una stella d’argento a 14 punte che ricorda il nome di Davide dalla cui discendenza Gesù è nato, parla dell’evento, su questa stella una scritta in latino messa dai francescani dice: Qui dalla vergine Maria è nato Gesù Cristo.

Il messaggio, allora, diventa: incarnazione e dono, silenzio e gioia, amore e pace, giustizia e umanità. Al di là dei fiumi di parole e delle belle e affettuose filastrocche, sentire Natale vuol dire far fiorire Dio e dove Dio fiorire è la novità.

Auguri a tutti di sentire Natale!