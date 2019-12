È ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Timoteo di Termoli il 49enne che ieri sera tardi è finito fuori strada fra Montenero di Bisaccia e San Salvo per evitare un cinghiale che ha attraversato la carreggiata pochi secondi prima.

L’uomo era alla guida della sua auto con un familiare al fianco ma per fortuna quest’ultimo se l’è cavata con ferite lievi. Sono apparse invece subito più gravi le condizioni dell’uomo alla guida agli operatori del 118 arrivati da Montenero di Bisaccia e intervenuti ieri sera, poco dopo il grave incidente. A.M. è stato trasportato d’urgenza all’ospedale termolese dove gli sono state riscontrate numerose fratture fra cui quella della milza.

È stato sottoposto a un intervento per tamponare le varie emorragie ed è ora in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione. Dal nosocomio di Termoli arriva inoltre l’appello per donatori di sangue di gruppo Zero negativo che possano donare il proprio sangue, essenziale per i feriti e i bisognosi di trasfusioni soprattutto in questo periodo di festività natalizie.

L’incidente conferma purtroppo la pericolosità delle strade tra Abruzzo e Molise, specie di notte, a causa dei continui attraversamenti di animali selvatici e in particolare di cinghiali che mettono a rischio l’incolumità degli automobilisti, come era di recente accaduto a due persone sulla strada verso Palata.