Nella regione in cui il popolo non scende in piazza per il lavoro, né per la sanità, né per l’ambiente, il ‘miracolo’ lo fanno le Sardine. Oltre un migliaio di persone, secondo le prime stime, hanno affollato questo pomeriggio 7 dicembre corso Vittorio Emanuele II, in pieno centro a Campobasso per la manifestazione pacifica del movimento delle Sardine.

Un pomeriggio particolare quello vissuto nel capoluogo molisano, con tanta gente scesa in strada per manifestare la propria voglia di “una politica diversa, non fatta di odio e fake news. Siamo per l’integrazione” hanno detto i tre organizzatori, tutti giovani: Stefano Marinucci, Anna Rosaria Bucci, Aurelio D’Amico.

Con loro anche un ragazzo africano di uno Sprar del territorio, che ha preso la parola al megafono. Davanti a loro una moltitudine di persone, soprattutto giovani ma anche anziani vogliosi di ritrovare i valori di una volta. C’era anche qualche sindaco, come Antonio Cerio di Ferrazzano, oltre a numerosi volti noti della sinistra molisana.

Sono state esposte sardine di carta, srotolati striscioni con slogan a favore della tolleranza. Poi è partito il coro, l’immancabile ‘Bella Ciao’ cantato a squarciagola dalla folla. Poco dopo è stato cantato anche l’Inno d’Italia, prima di lasciarsi con un sorriso.

L’appuntamento è ora per sabato prossimo 14 dicembre a Roma, per una grande manifestazione nazionale delle Sardine.