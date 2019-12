Saldi invernali, tutto pronto per la corsa all’affare: si comincia il 4 gennaio

Per gli amanti dello shopping è una delle date da cerchiare in rosso sul calendario: l’inizio dei saldi.

Mentre le ‘abbuffate’ natalizie sono ancora in corso, nonostante la maggior parte delle persone abbia già fatto acquisti per i doni da mettere sotto l’albero, c’è chi non rinuncerebbe mai a questo appuntamento. Anche perchè, magari in occasione della festa della Befana, qualcuno deve ancora comprare qualche regalo oppure ha individuato un capo di abbigliamento che vorrebbe acquistare approfittando degli sconti.

Fischio d’inizio il prossimo 4 gennaio, quando i saldi – che dureranno per 60 giorni – prenderanno il via anche nella maggior parte delle regioni italiane. La stagione dei ribassi inizierà lo stesso giorno anche in Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Sardegna.

Per i commercianti sarà un’ottima occasione per svuotare i magazzini e per dare una boccata d’ossigeno alle proprie attività, soprattutto se gli affari natalizi non sono andati così come previsto.

Qualcuno, poi, ha già esposto cartelli per avvisare la clientela dell’avvio delle vendite promozionali, anche questa diventata quasi una ‘tradizione’ che anticipa i saldi veri e propri.

Per il resto, valgono sempre gli stessi consigli: il prezzo originale di ogni prodotto in saldo deve essere sempre indicato in modo chiaro e inequivocabile, vicino alla percentuale di sconto e al prezzo scontato; le merci in saldo devono essere tenute in zone separate rispetto a quelle non in saldo, in modo che i clienti non confondano i capi non in saldo con quelli scontati.