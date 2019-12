Le previsioni sul Molise

GIOVEDÌ 19 Sulla provincia di Isernia e sul versante montuoso di Campitello Matese è prevista pioggia fin dalle prime ore del giorno. Il cielo sarà coperto sul resto del territorio regionale con foschia sulla costa termolese. Instabilità diffusa e pioggia moderata anche sul Molise centrale nel pomeriggio e sull’area frentana con tendenza al peggioramento in serata e qualche temporale alle pendici del Matese. Più discreto in basso Molise e poi via via anche sul resto della regione. Temperature in diminuzione rispetto all’inizio della settimana ma ancora alte per il periodo grazie agli influssi dello Scirocco che porterà punte di 13/14 gradi nei valori massimi e appena 4/5 gradi in quelli minimi.

VENERDÌ 20 Cielo sereno o innocue velature in mattinata tranne nel capoluogo pentro dove è previsto qualche debole piovasco. Peggiora dal tardo pomeriggio prima nell’area isernina e venafrana poi sul resto del Molise centrale senza arrivare in basso Molise dove anche la nottata sarà asciutta con cielo da coperto a molto nuvoloso. Colonnina di mercurio in diminuzione nei valori minimi mentre il caldo anomalo che sta investendo il centro sud proseguirà portando le temperature fino a 11 gradi a Campobasso, 14 a Venafro, 16 a San Martino in Pensilis e 18 a Termoli nelle ore centrali di questo venerdì. Mari molto mossi e burrascosi venti di Libeccio andranno a sostituirsi gradualmente alle miti correnti di Scirocco. Non si escludono danni per quelle che vengono comunemente definite tempeste di vento.

SABATO 21 Il weekend si apre con precipitazioni sparse ma soprattutto addensamenti nuvolosi ovunque, poi peggiorerà con acquazzoni e piovasco più debole sulla costa. L’instabilità non darà tregua: dopo una parziale schiarita serale nuove piogge sono attese in nottata. La temperatura resterà mite considerando il periodo.