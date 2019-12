Rischia di perdere il lavoro, i chiarimenti del Centro per l’Impiego

Il dirigente del Centro per l’Impiego di Campobasso Pellegrino Amore ha voluto replicare all’articolo sul giovane che rischia di perdere il posto di lavoro per l’impossibilità di ricevere per tempo il certificato di disoccupazione.

“Nel caso di specie questa mattina si è recato nuovamente presso gli Uffici del Centro per l’Impiego di Campobasso il lavoratore Pistilli Luca, utente indicato nel citato articolo, per aggiornare la sua situazione nella banca dati in uso e con l’occasione, nell’ambito dell’attività di orientamento, si è appurato, tramite sua dichiarazione, che dovrebbe iniziare un percorso formativo/ lavorativo presso il McDonald’s di Campobasso come apprendista. Tale tipologia contrattuale, come è noto, è caratterizzata da un contenuto formativo con obbligo, del datore di lavoro di garantire all’apprendista la formazione necessaria. Come è ancora noto, le norme di riferimento (da ultimo D. Lgs 81/2015 meglio conosciuto come Jobs Act,il D.M. 12 ottobre 2015 la contrattazione collettiva e le regolamentazioni regionali) individuano, quale requisito per stipulare tale contratto, quello dell’età che varia a seconda del tipo di apprendistato. (Importantissimo è anche il ruolo delle regioni per ciò che attiene di adempimenti ed il percorso da seguire principalmente per ciò che attiene la formazione. La regione Molise ad esempio per l’anno 2019 ha provveduto con Direttiva del 27/07/2019 a quanto pocanzi detto).

È evidente quindi che le norme di riferimento, sia nazionale che locali, non prevedono adempimenti da farsi presso i Centri per l’Impiego o quantomeno l’indicazione di una tempistica tale da inficiare l’assunzione ed inoltre prevedendo il contratto di apprendistato da subito, gli incentivi contributivi e non solo, è facile intuire che oltre ai requisiti dell’età, non necessitano particolari situazioni da dover documentare per beneficiare di tali incentivi. A conferma di ciò, ove è stato necessario prevedere lo stato di disoccupazione, il legislatore nazione lo ha fatto prevedendo all’art. 47 del D. Lgs 81/2015 la deroga dei requisiti anagrafici sopra riportati, per i lavoratori materialmente beneficiari di mobilità o di un trattamento di disoccupazione”.