È successo ancora: stamattina, domenica, una vettura in corsa lungo via RioVivo intorno alle ore 9 ha preso in pieno un palo della pubblica illuminazione.

Quasi per una beffa, il palo era stato sostituito un paio di mesi fa in seguito a un episodio pressochè identico. Già, perché su quella strada si corre, ed evidentemente i sinistri mortali che si sono verificati in diverse occasioni non sono stati sufficienti a dissuadere i pirati.

“Nella zona siamo esasperati e rassegnati, perché si continua a correre” sottolineano i cittadini, facendo riferimento anche a “quei ridicoli spartitraffico realizzati dalla precedente amministrazione” e alla presa in giro degli autovolex: i cartelli di segnalazioni ci sono, ma i rilevatori di velocità sono inesistenti.

L’incidente di oggi ha avuto un esito fortunato: se ci fosse stato un passante in quel punto anche stavolta sarebbe toccato stilare un necrologio. “Potrebbe essere solo questione di tempo – commenta un residente con amarezza – e prima che sia troppo tardi chiediamo che in Comune si adottino provvedimenti seri e si lavori per mettere in sicurezza la zona”.