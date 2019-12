Gara pubblica aperta e unico lotto. La riforma del trasporto pubblico locale non sarà come l’avevano impostata l’assessore Niro e la sua maggioranza di centrodestra. Il governo regionale è stato infatti battuto in aula con 11 voti a 10 su un emendamento presentato dalla consigliera di maggioranza Filomena Calenda e votato dall’opposizione compatta (Pd e M5S) e da altri due esponenti di una maggioranza Toma che sembra non esistere più, vale a dire l’ex governatore Michele Iorio e l’altra ex leghista dissidente Aida Romagnuolo.

Un emendamento che boccia i due capisaldi della riforma per come era stata presentata, perché ripristina l’offerta pubblica aperta in luogo di quella ristretta e al tempo stesso impone il lotto unico, mentre l’assessore Niro spingeva, su indicazione dell’autorità di regolamentazione dei trasporti, per il doppio lotto.

È il verdetto arrivato attorno alle 18 di una domenica pomeriggio, oggi 22 dicembre, che fa segnare un’altra battuta d’arresto per il governo regionale guidato da un anno e mezzo da Donato Toma. Era parso un percorso in salita per il governatore e i suoi già da giovedì scorso, quando la discussione sul trasporto pubblico locale e la sua riforma erano arrivate in aula. Idem dalla mattina di domenica quando il consiglio è tornato straordinariamente a riunirsi per concludere i lavori su questo tema prima delle vacanze di Natale.

Tanti gli emendamenti presentati sia dalla maggioranza che dall’opposizione ma alla fine è stato quello presentato da Filomena Calenda, ex leghista, già espulsa dalla Lega e in rotta con la stessa maggioranza, a raggruppare le maggiori obiezioni dell’opposizione e di chi appare sempre più lontano dalle posizioni della maggioranza come Michele Iorio che già nei giorni scorsi aveva fortemente contestato la riforma.

Al voto 11 voti favorevoli all’emendamento e 10 contrari. Hanno detto sì Calenda, Aida Romagnuolo, Iorio, Greco, Fontana, Manzo, Primiani, De Chirico, Nola, Fanelli e Facciolla. Hanno votato no Toma, Micone, Nico Romagnuolo, Tedeschi, Di Lucente, Matteo, D’Egidio, Cefaratti, Pallante e Scarabeo. Si torna all’unico lotto con gara aperta, nella speranza di attrarre grandi società anche dall’estero.

All’esito del voto un applauso ha accompagnato l’approvazione, fra le proteste del presidente Toma. L’intera discussione è stata seguita da numerosi esponenti del settore del trasporto pubblico molisano.

Si erano succeduti durante l’intera giornata di domenica numerosissimi interventi e non erano mancati i momenti di forte tensione. La proponente dell’emendamento, Filomena Calenda, era stata più volte invitata a ritirarlo perché si era capito che con le posizioni assunte la maggioranza sarebbe andata sotto.

Più che esplicito Quintino Pallante che aveva chiesto la Calenda a più riprese e anche con una certa insistenza a fare marcia indietro. L’ex governatore Michele Iorio e il suo vicino di banco Andrea Di Lucente si erano scambiati parole al vetriolo. L’esponente dei Popolari aveva infatti velatamente fatto intendere che l’ex presidente volesse favorire ditte che danni gestiscono il trasporto pubblico locale e Iorio lo ha invitato ad essere “più cauto nelle dichiarazioni” o a fornire prove di quello che stava dicendo.

L’assessore Niro, attaccato praticamente da ogni angolo della sala consiliare, si era difeso ripercorrendo nel dettaglio l’iter che aveva portato all’approvazione della relazione dell’autorità di regolamentazione dei trasporti sottolineando il risparmio di 7 milioni che l’Art aveva suggerito col doppio lotto. “Vogliamo ridare dignità all’intero comparto” aveva dichiarato Niro nel fissare l’obiettivo.

Anche Toma, che in mattinata aveva presentato un emendamento ho condiviso dallo stesso assessore non ha nascosto la propria amarezza per il comportamento dei consiglieri di maggioranza che hanno votato con l’opposizione. “Bisogna farla finita con i ricatti. Quando i leader nazionali mi chiameranno per chiedermi della coerenza politica di un consigliere o una consigliera chiederò di non essere più interpellato. Questo emendamento non mi era stato annunciato ed è stato presentato a gamba tesa”.

seguono aggiornamenti