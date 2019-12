La ‘rivolta’ contro il senatore Luigi Di Marzio si allarga. Non solo i pentastellati di Termoli, neanche il gruppo del Movimento 5 Stelle di Campomarino gli perdona la firma per il referendum (firmato pure da Forza Italia, misto, Italia Viva) sul taglio dei parlamentari già approvato alla Camera dei Deputati. Ne prende anzi le distanze sottolineando che il parlamentare è “protagonista in un iniziativa referendaria che, se non mette in discussione il principio per cui è stato eletto, ne mina la sua credibilità e coerenza”.

Al senatore, quindi, ricordano che “il taglio dei parlamentari è uno dei principali obiettivi del MoVimento, fin dalla sua nascita. È uno dei principali motivi per cui il senatore Di Marzio ricopre il suo “onorevole” ruolo nella società”. E quindi firmare a favore della proposta referendaria forse è considerato una sorta di tradimento dei valori e dei principi portati avanti in questi anni da M5S.

“Proporre un referendum sul taglio dei parlamentari – incalzano dal gruppo di Campomarino – è l’ennesimo insulto agli italiani, che si aspettano da decine di anni che le promesse vengano mantenute. Il taglio dei parlamentari come quello degli stipendi, oltre ad essere un risparmio economico, è un esempio di onestà intellettuale atteso dai cittadini da troppo tempo”.

Infine, la stoccata finale al senatore: “Il valore dei nostri rappresentanti in parlamento deve essere pari al coraggio di fare scelte che possano andare anche contro i propri interessi, per il bene della collettività”.