C’è anche l’avvocato molisano Mariaelena Verde, in rappresentanza della Camera Penale distrettuale del Molise, alla Maratona oratoria per la verità sulla prescrizione’ organizzata dall’Unione delle Camere Penali Italiane.

Avvocati ed esperti del settore si sono dati appuntamento a Roma, in piazza Cavour, di fronte al palazzo della Cassazione, in questi giorni per “raccontare la verità sulle cause della durata irragionevole dei processi e su come diventeremo tutti ostaggi a vita della macchina giudiziaria con l’abolizione della prescrizione”.

Al confronto sulla riforma della giustizia e per raccontare ai cittadini quello che accade realmente nei tribunali giorno per giorno ci saranno centinaia di avvocati da tutta Italia.

Oggi l’intervento dell’ Mariaelena Verde che porterà una testimonianza della realtà molisana e come la “bomba ad orologeria” della imminente paventata riforma della prescrizione inciderà sulla stessa.