Si è svolta sabato scorso 30 novembre a Perugia la cerimonia di premiazione della 24esima edizione del premio Laccetti, intitolato alla memoria dello studente di Geologia dell’Università del capoluogo umbro, Gianmichele Laccetti, ragazzo termolese scomparso per un tumore nel 1994 quando aveva soltanto 32 anni.

Il premio di laurea è riservato agli studenti delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, Scienze Biologiche, Biotecnologie, Farmacia, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (laurea specialistica di secondo livello) di tutte le Università Italiane che si laureano con una Tesi in campo Oncologico, sia sperimentale che clinico.

Quest’anno se l’è aggiudicato il dottor Nicola Di Iacovo, fresco di la Laurea Magistrale in Scienze Biotecnologiche Mediche, Veterinarie e Forensi percorso Medico, presso l’Università degli Studi di Perugia con la votazione di 110/110 e lode discutendo una tesi dal titolo Ubiquitin Like Modifier: HOPS in the Control of protein stability.

Il suo lavoro ha primeggiato fra i 29 che hanno risposto al bando. La commissione esaminatrice, costituita dal Professor Fausto Roila, Professor Giuseppe Servillo e dottoressa Maria Agnese Della Fazia ha presieduto la cerimonia di consegna del riconoscimento.