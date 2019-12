Positivo al doping il pilota di Vasto della MotoGp Andrea Iannone

Sta facendo molto discutere anche in Molise in queste ore la notizia della sospensione per doping ai danni del pilota di Vasto della MotoGp Andrea Iannone.

Il pilota dell’Aprilia è risultato positivo ad un controllo antdoping effettuato durante i test della MotoGp a Sepang, in Malesia, lo scorso 3 novembre. Nei test sono state rinvenute tracce di uno steroide anabolizzante (AAS).

La Federazione Internazionale del Motociclismo (FIM) ha informato il pilota italiano Andrea Iannone, 30 anni, della sospensione momentanea in attesa delle controanalisi.

L’ex pilota della Ducati e della Suzuki, vanta un buon numero di sostenitori anche in Molise, molti dei quali stanno reagendo in maniera sdegnata alla notizia. In passato Iannone era stato al centro del gossip nazionale per la storia sentimentale con la modella e volto noto della television Belen Rodriguez.