Gli italiani di oggi? Incerti, disincantati e ansiosi. E dipendenti dallo smartphone. È questo il quadro piuttosto fosco che emerge dal 53esimo rapporto del Censis sulla situazione sociale del Paese.

Tra le pieghe dell’articolato studio, un’ampia disamina è dedicata al mondo dell’informazione e all’ormai principale mezzo utilizzato per accedervi: lo smartphone. Una storia – quella con il telefono intelligente – lunga dieci anni e che ormai ha profondamente mutato non solo l’innovazione digitale nel nostro Paese ma anche i nostri desideri, le nostre abitudini e finanche i nostri stati d’animo. La percentuale degli utenti in Italia che lo utilizza è passata da un irrisorio 15% nel 2009 all’attuale 73,8%. Sono stati i giovani under 30 i pionieri del consumo, passati da un’utenza pari al 26,5% nel 2009 all’86,3% dell’ultimo anno. Ma a partire dal 2016 si registra una impennata anche tra i giovani adulti (30-44 anni), fino ad attestarsi oggi al 90,3%.

“La diffusione su larga scala di una tecnologia personale così potente ha contribuito a una piccola mutazione antropologica che ha finito per plasmare i nostri desideri e le nostre abitudini. Il 25,8% dei possessori dichiara di non uscire di casa senza il caricabatteria al seguito. Oltre la metà (il 50,9%) controlla il telefono come primo gesto al mattino o l’ultima attività della sera prima di andare a dormire” si legge nel rapporto Centro studi e investimenti sociali. Gesti ormai acquisiti, quasi automatici, sulle cui conseguenze però è difficile non interrogarsi e sui cui Primonumero.it – da fonte informativa online qual è – intende soffermarsi.

I numeri ormai dicono tutto: nel 2018 il numero dei cellulari ha superato quello dei televisori. Oggi nelle case degli italiani ci sono 43,6 milioni di smartphone e 42,3 milioni di tv. È stata coniata l’espressione ‘dieta mediatica’ per indicare la varietà di mezzi informativi utilizzati. Le diete mediatiche povere, quelle di chi utilizza prevalentemente radio e televisione, sono scese e oggi riguardano meno del 18% della popolazione.

Al contrario, è salita la quota di chi ha una dieta ricca ed equilibrata, ovvero di chi si informa utilizzando tutti i principali media (audiovisivi, a stampa e digitali). Le diete più complete, però, restano appannaggio di alcune classi (30-44enni e 45-64enni) mentre i giovani under 30 si collocano sotto il dato medio. Non serve molta fantasia per capire quale strumento utilizzino pressoché esclusivamente.

Il Censis rileva anche un nesso interessante tra i media utilizzati e l’umore degli utilizzatori. “Confrontando gli stati d’animo degli italiani e i mezzi di comunicazione utilizzati, emerge che gli «arrabbiati» si informano prevalentemente tramite i telegiornali (il 66,6% rispetto al 65% medio), i giornali radio (il 22,8% rispetto al 20%) e i quotidiani (il 16,7% rispetto al 14,8%).

Tra gli utenti dei social network definiti «compulsivi» (coloro che controllano continuamente quello che accade sui social, intervengono spesso e sollecitano discussioni) troviamo punte superiori alla media sia di ottimisti (22,3%) che di pessimisti (24,3%). Per leggere le notizie scelgono Facebook (46%) come seconda fonte, poco lontano dai telegiornali (55,1%), e apprezzano i siti web di informazione (29,4%). Facebook (48,6%) raggiunge l’apice dell’attenzione tra gli utenti classificati come «esibizionisti» (pubblicano spesso post, foto e video per esprimere le proprie idee e mostrare a tutti quello che fanno)”.

Dipendenza da smartphone, il Molise non fa eccezione. Conoscete qualcuno che vive senza?