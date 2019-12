Era ubriaco quando ha travolto i due ciclisti che ieri (20 dicembre), intorno alle 11.30, stavano percorrendo la statale 17 ‘Appulo-Sannitica’. L’incidente al chilometro 209. Il giovane automobilista campobassano, scappato dopo l’impatto senza prestare soccorso ai feriti, è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri nel Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bojano.

Era un volto già noto ai militari che successivamente hanno accertato che era positivo all’etilometro: in pratica, guidava la sua Fiat 600 con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Probabilmente per questo non si era accorto dei due ciclisti a bordo strada. “Non li ho proprio visti”, avrebbe detto ai carabinieri che lo hanno ascoltato dubito dopo averlo acciuffato. In serata, le disposizioni dell’autorità giudiziaria: l’automobilista è stato arrestato e attualmente è ai domiciliari.

Invece sarebbero ancora critiche le condizioni di uno dei ciclisti: è all’ospedale Cardarelli il 36enne che stava percorrendo la statale 17 a bordo della sua bicicletta assieme ad amico 34enne. Entrambi sono stati soccorsi dalle ambulanze inviate dal 118 sul luogo dell’incidente.