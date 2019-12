Le previsioni sul Molise

DOMENICA 22 Inizio di giornata con pioggia moderata e temporali su gran parte della regione. Gli addensamenti, meno corposi sulla costa e nell’area frentana, saranno più minacciosi nella zona del Sannio, in alto Molise e sul Matese. Col passare delle ore il vento spazzerà via le nubi anche se il cielo resterà da coperto a molto nuvoloso quasi ovunque. Schiarite più ampie nella provincia isernina poi anche nell’area matesina e sulla costa. Ancora sopra la media stagionale la temperatura che non andrà sotto zero neppure nelle ore notturne.

LUNEDÌ 23 Antivigilia segnata da innocue velature nel cielo nella prima parte della giornata che faranno spazio ad ampi rasserenamenti pomeridiani e in serata. Temperature in calo con l’arrivo di aria più fredda dai Balcani che renderà i valori più consoni alle medie di questo mese di dicembre segnato da un caldo anomalo al centro sud.