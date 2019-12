Un sold out annunciato e previsto quello che ha fatto registrare il Teatro Savoia di Campobasso con la commedia teatrale “48 morto che parla” portato in scena dall’Associazione Talenti e Artisti Molisani.

Uno spettacolo che aveva come fine quello benefico, visto che l’incasso dello spettacolo sarà devoluto il prossimo 19 dicembre all’associazione “Shomer” di Campobasso che si occupa delle attività post-scolastiche di minori disagiati che oltre a svolgere l’attività scolastica nelle ore pomeridiane, spesso si cimentano in attività sportive; proprio grazie alla somma incassata si potranno acquistare nuove attrezzature occorrenti per le attività didattiche ed iscrivere i ragazzi presso società sportive, al fine di svolgere attività che riguardano il mondo dello sport.

Pubblico entusiasta e divertito alla fine della commedia, con gli attori amatoriali dell’associazione “Talenti e Artisti Molisani” che hanno potuto ricevere i meritati applausi su quel palco che spesso li ha visti protagonisti, per fini nobili.

La commedia intermante recitata in dialetto campobassano, ha ripercorso i giorni frenetici che precedevano le festività del Corpus Domini nel centro storico della Città tra gli anziani, e non solo, che vivevano con ansia la festa più importante dei Campobassani e le situazioni comiche e stravaganti di un “finto morto” che riesce a ben nascondere la propria identità.

Semplici ma efficaci le scenografie curate nei minimi particolari dallo staff organizzativo, che ha reso le stesse molto reali riportando il numeroso pubblico indietro nel tempo, con qualcuno in sala che e’ tornato a rivivere i momenti spensierati della propria gioventù.

Molto soddisfatta, alla fine della commedia , la regista e scrittrice Paola Mariano che ha voluto ringraziare tutti gli attori amatoriali che nei mesi precedenti hanno profuso grande impegno togliendo del tempo personale per la migliore riuscita dell’evento; ha voluto, inoltre, specificare, che e’ sempre una grande soddisfazione organizzare eventi per la solidarietà che diventa sempre un motivo in più di impegno.

Visibilmente soddisfatto il Presidente dell’Associazione Michele Falcione che nel suo intervento ha sottolineato che la presenza nella compagnia teatrale amatoriale di alcuni giovanissimi che risulta essere la dimostrazione di come il teatro dialettale può diventare una grande possibilità per togliere gli adolescenti e i giovani dalle situazioni poco piacevoli, che spesso sfociano in episodi tragici; ha poi voluto ringraziare il numeroso pubblico che con l’acquisto del tagliando di ingresso ha reso possibile la realizzazione del progetto, l’amministrazione Comunale nella persona dell’assessore Luca Praitano che ha supportato l’iniziativa, le aziende partner dell’evento e tutti i collaboratori che dietro le quinte svolgono sempre un lavoro insostituibile e necessario per la riuscita delle manifestazioni.

Falcione ha voluto anche sottolineare l’impegno degli artisti che non si sottraggono mai a queste iniziative e che hanno enormi sacrifici per andare in scena, visto che ognuno svolge la propria attività lavorativa; la soddisfazione di poter donare l’incasso all’Associazione Shomer rappresenta.