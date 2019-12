Piccolo cetaceo spiaggiato scoperto da alcuni cittadini sul litorale

Scoperto questa mattina, 31 dicembre e ultimo giorno del 2019. Un piccolo cetaceo, probabilmente un delfino, spiaggiato sul litorale di Campomarino tra il Club 2 Miglia e il Nettuno. Nella carcassa si sono imbattuti alcuni residenti durante una passeggiata al lido. Una pinna è spezzata, come gli stessi hanno potuto verificare da vicino osservando l’esemplare senza più vita sballottato dalle onde sulla battigia.

Immediatamente è stata fatta una segnalazione agli organi competenti, la Capitaneria di porto e il Centro Studi Cetacei di Pescara, rete nazionale per il recupero e lo studio dei cetacei, i quali hanno dato disponibilità a un sopralluogo finalizzato anche a prelevare l’animale e portarlo in una struttura di monitoraggio per essere sottoposto a esami necroscopici prima della procedura d smaltimento.

Alcune immagini del cetaceo sono state postate su Facebook a registrare l’insolito ritrovamento sulla spiaggia che in tempi recenti è balzata in cronaca per la straordinaria nidificazione della tartaruga caretta-caretta. (foto di Antonio Quaranta)