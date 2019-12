Gli animali erano stati abbandonati ed erano malnutriti, rinchiusi in un casolare diroccato e malandato. Le pecore si trovavano in un locale sporco, circondate da un metro di letame. I cani erano stati lasciati senza cibo nè acqua. Così sono stati trovati dai carabinieri di Isernia dopo aver individuato e controllato l’edificio che si trova in campagna, in una zona lontana dal centro abitato di un piccolo paese della provincia.

Qui hanno trovato i cinque ovini e i cinque cani di varie razze.

Il proprietario del casolare, un 50enne del luogo, al momento del controllo non ha fornito alcuna giustificazione ai militari, non ha spiegato loro i motivi per i quali gli animali fossero custoditi in quelle condizioni.

E’ stato dunque contattato il veterinario di turno dell’Asrem. Anche quest’ultimo ha certificato le pessime condizioni in cui gli animali si trovavano, dimagriti e malnutriti, con evidenti difficoltà nella deambulazione a causa degli spazi insufficienti ove erano stati rinchiusi.

Gli animali sono stati sequestrati ed affidati ad allevatori della provincia che si prenderanno cura di loro.

Inoltre, nell’area adiacente il fabbricato i militari hanno rinvenuto un deposito non autorizzato di rifiuti speciali con tre autovetture e un motociclo privi di targa, vari elettrodomestici, numerose biciclette e materiale ferroso di varia natura di cui l’interessato non sapeva motivare lo stoccaggio.

L’uomo quindi è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Isernia per i reati di maltrattamenti di animali e deposito incontrollato di rifiuti speciali.