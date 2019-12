Paura in via Conte Rosso: auto si cappotta e centra altre due macchine, giovane ferito

Questa mattina lungo la strada che conduce a Ferrazzano, in via Conte Rosso, un’auto alla cui guida c’era un giovane del capoluogo è sbandata di colpo. Il ragazzo ha probabilmente perso il controllo e la macchina ha finito per cappottare.

In quei bruttissimi minuti, il mezzo ha coinvolto anche altre due utilitarie.

Sul posto è intervenuta la polizia e un’ambulanza che ha trasportato in ospedale il giovane che si trovava alla guida della macchina che avrebbe causato l’incidente. Le sue condizioni fortunatamente non sarebbero gravi.

Illesi anche i passeggeri delle altre due macchine.

La polizia sta ora ricostruendo l’accaduto per capire la causa del sinistro, molto probabilmente dovuto ad una distrazione.

Il traffico ha subito qualche rallentamento per consentire ai vigili del fuoco di rimuovere il mezzo e alla polizia di eseguire i rilievi. Tanta la gente accorsa in strada non appena è stata avvertito il botto che ha spaventato tutti i residenti e i commercianti della zona.