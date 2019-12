La sanità molisana può tornare a sperare. Le Regioni hanno approvato il Patto per la salute dopo un lungo braccio di ferro con il Governo e una trattativa durata fino alla fine. Il disco verde è arrivato intorno alle 13.30 a Roma, dove è stato approvato un testo che contiene due importanti novità: la possibilità di far restare in servizio i medici fino a 70 anni e di stipulare contratti a tempo determinato con gli specializzandi a partire dal terzo anno.

Queste ultime due richieste delle Regioni, come riferiscono alcuni organi di informazione nazionali, sono state accolte in extremis dal Governo e consentiranno di ‘rimpolpare’ le corsie degli ospedali che si sono svuotate gradualmente determinando una vera e propria emergenza. L’allarme sui turni massacranti e gli organici sotto dimensionati ha risuonato più volte non solo in Molise, ma anche in tutta Italia.

La buona notizia riguarda la deroga al ‘famigerato’ decreto Balduzzi, di cui si sta parlando molto in quest’ultimo periodo: la proroga è considerata fondamentale al mantenimento di alcuni servizi nella nostra regione, al Caracciolo di Agnone ad esempio, ma anche per il potenziamento del Cardarelli di Campobasso, ospedale di riferimento nella nostra regione.

Per quanto riguarda invece i presidenti commissari è stato necessario trovare un accordo: il governo entro 180 giorni, di intesa con le Regioni interessate (fra cui il Molise), procederà ad esaminare la nomina dei commissari ad acta alla luce della recente sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittima la norma sulla incompatibilità tra governatori e commissari.

