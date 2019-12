Secondo Save the Children, in Italia più di 1,2 milioni di bambini vivono in povertà assoluta: non possono permettersi di acquistare ad esempio libri scolastici o visitare una mostra. E le difficili condizioni economiche delle famiglie sono la principale causa dell’abbandono scolastico nel nostro Paese dove un minore su 7 lascia prematuramente gli studi, quasi la metà dei bambini e adolescenti non ha mai letto un libro. E’ la cosiddetta “povertà educativa”, che interessa anche la nostra regione.

Punta a contrastare questo preoccupante fenomeno all’inizio dell’anno scolastico 2019/2020 è partito il progetto ‘Rete contro la povertà educativa” promosso dalla ‘Molise sorriso’ di Campobasso, associazione che – probabilmente lo ricorderete – ha ottenuto il Guinness World Record con la partita di pallavolo più lunga di sempre, durata oltre 24 ore e svoltasi in piazza Municipio a Campobasso. Il ricavato dell’iniziativa che ha unito sport e solidarietà è stato utilizzato per l’acquisto di un pulmino che consentirà il trasporto dei ragazzi.

“Un altro obiettivo centrato con l’operazione ‘Il sorriso da record’. Tutto è stato possibile – spiegano gli organizzatori dell’iniziativa – grazie al contributo di chi instancabilmente ha partecipato alla grande impresa da ‘guinness dei primati’: organizzazione staff, giocatori, sponsor, società sportive”.

Lo scorso novembre l’impresa sportiva ha avuto una ribalta nazionale grazie al programma televisivo della Mediaset, il quiz di Canale 5 ‘Caduta libera’, condotto da Jerry Scotti, quando la città di Campobasso è stata al centro di una domanda relativa proprio al Guinnes World Record per la “partita di volley più lunga e con più partecipanti”. Una vetrina nazionale che ha dato al capoluogo un’importante visibilità.