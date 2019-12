Parcheggi gratis, campobassani entusiasti. Ma rischio ingorghi e posti occupati da residenti

La stragrande maggioranza di chi ha votato si è espressa a favore dell’iniziativa dell’amministrazione comunale. Parliamo del sondaggio indetto all’indomani della decisione esposta in Comune dal sindaco Gravina e dall’assessore Paola Felice e che riguarda i parcheggi gratuiti in centro nel periodo natalizio. In pratica, dal 22 dicembre al 1 gennaio compresi non esisteranno posteggi a pagamento, anche sulle strisce blu si potrà parcheggiare senza preoccuparsi di fare il biglietto all’apposita macchinetta.

Quasi un plebiscito, dunque. D’altronde, sapere di poter parcheggiare, se possibile, anche davanti al negozio di fiducia non è cosa da poco. Interessate tutte le strade del centro, da via Roma a via Milano passando per via Mazzini, via Veneto, corso Bucci, via Garibaldi, via Cardarelli, via Monforte. I commenti parlano di “decisione mirata a favorire il commercio in centro e ad agevolare chi vuole fare acquisti negli esercizi storici e non”. Ed è così, considerando che in tale direzione va anche lo spostamento della fiera mensile.

Qualcuno però lamenta il fatto che in quei 11 giorni chi ha l’abbonamento potrebbe pure chiedere il rimborso alla Sea, che gestisce i posteggi a pagamento. Tra le critiche negative, l’inevitabile aumento del traffico e dello smog. Ma anche un dubbio che assale molti: “Non è che qualche residente (o commerciante) parcheggia la propria auto il 22 per toglierla il 1 gennaio?”. A questa domanda ha già risposto anche il sindaco Gravina auspicando “collaborazione da parte di tutti per poter far funzionare al meglio il tutto”.

Come detto, però, si tratta di lamentele sporadiche: si parla soprattutto di “bella e originale iniziativa” oppure di “amministrazione sensibile ai bisogni della gente e ai commercianti di un centro che va rilanciato”.