Ospedale Cardarelli, concerto di Natale dedicato al personale e ai pazienti

All’ospedale Cardarelli di Campobasso si rinnova il tradizionale appuntamento con il concerto di Natale dedicato al personale medico, infermieristico, ausiliario e ai pazienti. Sarà un momento per scambiarsi gli auguri e per trascorrere qualche anno di serenità dopo un altro anno durissimo per il presidio del capoluogo molisano, destinato a restare un punto di riferimento per il sistema regionale come prevede anche il nuovo Piano operativo 2019-2021.

L’evento, organizzato dalla Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero Regionale in collaborazione con il Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana, il Rotary Club Campobasso e il supporto tecnico del Gruppo GSM, è in programma venerdì 20 Dicembre alle ore 17 presso il nosocomio di contrada Tappino e vedrà esibirsi l’Orchestra mandolinistica e chitarristica del Circolo Musicale Pietro Mascagni Onlus di Ripalimosani, diretta dal Maestro Antonio Di Lauro e accompagnata dalla talentuosa voce Soprano Laura di Rito.

Il concerto, presentato dal giornalista Davide Vitiello, sarà preceduto dai saluti delle autorità e arricchito da una rappresentazione scenica curata dall’Associazione Culturale “La Mantigliana”.