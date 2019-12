Nuovo Consiglio Comunale: tra i temi sanità, ambiente e cittadinanza alla Segre

Nuovo Consiglio Comunale a Termoli prima della pausa natalizia. Il Presidente del Consiglio comunale Michele Marone lo ha convocato per il giorno 19 dicembre alle ore 17 in prima convocazione e per il giorno 20 dicembre alle 18 in seconda convocazione, in via straordinaria.

Diversi i temi all’ordine del giorno. Si inizia col ‘tema caldo’ del commissario ad acta della sanità della Regione Molise. Poi verranno discusse due variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019/2020. Ancora, rilasci del diritto di superficie in favore di Enel Spa e determinazione del prezzo di cessione per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree comprese nei piani di zona e nelle zone Pip.

A seguire diversi odg sul tema ambientale: si discuterà di fototrappole, della messa in sicurezza e del decoro urbano del lungomare sud di Termoli, e ancora dell’implementazione nel territorio comunale di distributori automatici di acqua naturale, gassata e refrigerata. Altro punto riguarderà la piantumazione di alberi e dunque dello sviluppo del verde comunale.

L’assise discuterà inoltre la mozione, avanzata dal centrosinistra e poi avallata dai gruppi Rete della Sinistra e M5S, per il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre.

Infine, l’ultima mozione (presentata dai pentastellati) riguarda il divieto di utilizzo di artifici pirotecnici – altrimenti detti ‘botti’ – nel territorio del comune di Termoli durante le prossime festività natalizie e, in particolare, a Capodanno.