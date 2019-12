Sarebbero dovuti partire in questi giorni i cantieri per la costruzione di tre nuovi plessi scolastici a Campobasso: il polo di Vazzieri, la scuola materna di via Crispi (il vecchio edificio sarà abbattuto) e il nuovo istituto del quartiere Cep. Tuttavia, le procedure sono in ritardo a causa di “alcune lacune progettuali” che l’amministrazione comunale ha dovuto risolvere prima di mandare tutta la documentazione al Cipe che dovrà successivamente stanziare i finanziamenti già previsti.

Ad annunciarlo il primo cittadino Roberto Gravina a margine della consegna di due pulmini ad altrettante scuole del capoluogo: “Abbiamo trasmesso, finalmente, i tre progetti che erano stati frutto del concorso di idee, ma presentavano lacune dal punto di vista progettuale. Sono state inserite le indagini geologiche, sono stati creati gli studi di fattibilità cosicché la Regione potrà trasmettere al Cipe la richiesta di finanziamento per lo sblocco, finalmente, degli 11 milioni di euro”.

Anche perchè è trascorso quasi un anno (lo scorso gennaio, ndr) da quando l’amministrazione guidata allora da Antonio Battista ha annunciato i progetti vincitori del concorso di idee elaborati dagli studi professionali selezionati sugli oltre 30 concorrenti in gara. Le opere sono in parte con delibera Cipe per 11 milioni di euro e in parte dal Comune di Campobasso per altri 5 milioni.

E su quel concorso lo stesso Gravina, allora come consigliere di minoranza, sollevò dei dubbi: “Ho verificato una grave incongruenza nelle procedure di gara”, aveva denunciato.

Buone notizie solo per gli alunni del plesso di contrada Casale a Campobasso (in foto): a maggio la consegna dei lavori dell’edificio, come annunciato ieri – 21 dicembre – durante la consegna delle eco-borracce alla Montini. Se non ci saranno intoppi, il prossimo anno scolastico i piccoli alunni che abitano in contrada Mascione potranno entrare nelle nuove classi antisismiche.