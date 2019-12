Lo stabilimento Fiat Fca di Pantano Basso a Termoli ha annunciato nuovi investimenti: dopo l’accordo Fca-Psa, l’azienda torinese lancia nuove produzioni dei motori Fire Fly con l’introduzione dell’ibrido, che strizza l’occhio ad un futuro ecosostenibile. La notizia è stata accolta positivamente dalla città di Termoli e dal sindaco Francesco Roberti che sottolinea l’importanza dello stabilimento per il territorio molisano: “C’è un nuovo futuro che attende lo stabilimento termolese, un futuro roseo e per il quale si spera arrivino anche nuove assunzioni per far fronte alla richiesta di nuovi motori. Dopo un periodo in chiaroscuro sembra arrivato il momento di voltare pagina, lo stabilimento Fiat rappresenta il più grande indotto che si trova all’interno del nucleo industriale della Valle del Biferno”, scrive in una recente nota stampa.

Un futuro che fa ben sperare per il rilancio non solo della regione e dell’economia, ma anche sul livello delle assunzioni. La Fca, infatti, impiega non solo tanti termolesi, ma numerosi molisani che ora possono tirare un sospiro di sollievo: “Uno stabilimento dal quale la città adriatica non può più prescindere – scrive ancora Roberti – È importante sapere che nulla di negativo accadrà a Rivolta del Re, l’incertezza è stata così superata dagli annunci di questi giorni. Con le nuove produzioni si spera anche che possa terminare la cassaintegrazione che negli ultimi dodici mesi ha interessato il personale. Il cantiere che sarà avviato a breve apre una nuova fase della Fiat in Molise”.

Sono diversi momenti di incertezza che hanno colpito lo stabilimento di Rivolta del Re, fortunatamente scongiurati uno dopo l’altro: “Come amministrazione comunale, lo ribadisco, abbiamo sempre seguito da vicino le problematiche dell’azienda automobilistica e dei suoi occupati nella speranza che il momento del rilancio non fosse poi così lontano. Quel momento sembra adesso essere arrivato, e tempi tecnici permettendo, e lo stabilimento Fiat di Termoli tornerà tra quelli di punta di tutto il gruppo, così come in fin dei conti è sempre stato. Siamo e restiamo a disposizione nell’eventualità si dovesse presentare qualsiasi esigenza che necessiti di un apporto della parte politica che rappresentiamo” ha concluso il primo cittadino.