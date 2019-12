Le previsioni sul Molise

VENERDÌ 13 Una giornata all’insegna della nuvolosità e delle piogge quella di oggi sul Molise dove è atteso un addensamento che porterà temporali soprattutto nella provincia di Isernia. Sul capoluogo, dopo una mattinata relativamente tranquilla, si prevedono piogge non troppo intense mentre l’area frentana e quella costiera saranno per lo più coperte senza necessità di tirare fuori l’ombrello. In risalita la colonnina di mercurio con punte di 13 gradi a Termoli nei valori massimi. Andranno poco sotto lo zero solo nell’alto Molise.

SABATO 14 Il weekend si apre all’insegna del bel tempo con cielo sereno su tutto il Molise. Sarà il clima ideale per visitare i mercatini di Natale organizzati in questo fine settimana in tantissimi comuni della regione. Qualche nube è prevista solo in nottata. Gradevole anche la temperatura.

DOMENICA 15 Molte nubi e qualche pioggia oggi. Il cielo inizialmente sereno ovunque si andrà coprendo col trascorrere delle ore lasciando il Molise centrale più libero dalla diffusa nuvolosità che tra il tardo pomeriggio e la notte porterà anche qualche pioggia nei comuni delle due province, in particolare a Cercemaggiore e Cerro al Volturno. Decisamente sopra la media stagionale le temperature: sulla costa si arriverà a 19 gradi nelle ore centrali della giornata come pure si toccherà quota 10 gradi in località di montagna come Capracotta.